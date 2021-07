賈偉德再失言 稱勿畏懼病毒挨轟 （第二版）

英國衞生大臣賈偉德上周六於Twitter宣稱,已完全於新冠肺炎中康復。他同時亦呼籲民眾盡快接種新冠疫苗,強調需要學會與新冠病毒共存、多於畏懼它。賈偉德的言論被指暗批新冠患者是懦夫,引起外界批評。

(第二版增賈偉德就失言一事道歉)

衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)於17日確診新冠肺炎,經過7日治療及自我隔離後,上周六(24日)在Twitter表示已經完全康復,由於已完全接種新冠疫苗,即使染疫後只出現輕微症狀。賈偉德亦藉此呼籲民眾盡快接種新冠疫苗,要學會與新冠病毒共存、多於「畏懼病毒」(Cower)。

賈偉德此番言論激起眾多新冠受害者家屬憤怒,由染疫家屬組織建立的Covid-19 Bereaved Families for Justice 聯合創辦人古德曼 (Jo Goodman)批評, 賈偉德的言論非常不顧及他人感受。古德曼指言論不僅傷害因新冠肺炎而失去親人的民眾,更疑似暗示染疫者因懦弱而與新冠病毒抗爭失敗,侮辱所有用盡努力,保護他人免受病毒侵害的人。

賈偉德周日(25日)於Twitter發文,表示已經刪去早前帖文的「畏懼病毒」(Cower)一詞,強調這是很糟糕的措辭,並致以真誠道歉。賈偉德亦感激新冠疫苗幫助我們回復正常生活。他續稱,他像很多人一樣,因新冠病情而失去了親人,而且絕對影響深遠。

(I've deleted a tweet which used the word "cower". I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society, but it was a poor choice of word and I sincerely apologise. Like many, I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact.)

影子司法大臣拉米(David Lammy)亦質疑賈偉德使用「畏懼」一詞形容確診民眾,強調有12.9萬英國人死於新冠肺炎,勸賈偉德不要試圖詆毀保護自己及家人安全的人。工黨及自民黨亦分別譴責賈偉德言論,自民黨發言人威爾遜 (Munira Wilson),有數千名患者仍因確診感染而留醫,賈偉德此番說話令人髮指,呼籲他向受影響民眾道歉。

賈偉德早前被批評,經常發放讓人感到混亂﹑有關疫苗的訊息,嚴重阻礙公共衛生部門在防疫工作上發揮功效。

