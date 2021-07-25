賈偉德再失言 稱勿畏懼病毒挨轟 （第二版）

英國衞生大臣賈偉德上周六於Twitter宣稱，已完全於新冠肺炎中康復。他同時亦呼籲民眾盡快接種新冠疫苗，強調需要學會與新冠病毒共存、多於畏懼它。賈偉德的言論被指暗批新冠患者是懦夫，引起外界批評。

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（第二版增賈偉德就失言一事道歉）

衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）於17日確診新冠肺炎，經過7日治療及自我隔離後，上周六（24日）在Twitter表示已經完全康復，由於已完全接種新冠疫苗，即使染疫後只出現輕微症狀。賈偉德亦藉此呼籲民眾盡快接種新冠疫苗，要學會與新冠病毒共存、多於「畏懼病毒」（Cower）。

賈偉德此番言論激起眾多新冠受害者家屬憤怒，由染疫家屬組織建立的Covid-19 Bereaved Families for Justice 聯合創辦人古德曼 （Jo Goodman）批評， 賈偉德的言論非常不顧及他人感受。古德曼指言論不僅傷害因新冠肺炎而失去親人的民眾，更疑似暗示染疫者因懦弱而與新冠病毒抗爭失敗，侮辱所有用盡努力，保護他人免受病毒侵害的人。

賈偉德周日（25日）於Twitter發文，表示已經刪去早前帖文的「畏懼病毒」（Cower）一詞，強調這是很糟糕的措辭，並致以真誠道歉。賈偉德亦感激新冠疫苗幫助我們回復正常生活。他續稱，他像很多人一樣，因新冠病情而失去了親人，而且絕對影響深遠。

（I've deleted a tweet which used the word "cower". I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society， but it was a poor choice of word and I sincerely apologise. Like many， I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact.）

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影子司法大臣拉米（David Lammy）亦質疑賈偉德使用「畏懼」一詞形容確診民眾，強調有12.9萬英國人死於新冠肺炎，勸賈偉德不要試圖詆毀保護自己及家人安全的人。工黨及自民黨亦分別譴責賈偉德言論，自民黨發言人威爾遜 （Munira Wilson），有數千名患者仍因確診感染而留醫，賈偉德此番說話令人髮指，呼籲他向受影響民眾道歉。

賈偉德早前被批評，經常發放讓人感到混亂﹑有關疫苗的訊息，嚴重阻礙公共衛生部門在防疫工作上發揮功效。

責任編輯：郭麗明