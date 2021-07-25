阿富汗近乎全國宵禁 防範塔利班擴張

美國即將全面撤出阿富汗，終結美國史上最長的戰爭。恐怖組織塔利班乘美國撤走，開始重新在阿富汗發展。阿富汗為防範塔利班進襲及擴張，宣布近乎全國的省分實施宵禁，並未公布措施至何日解除。

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內政部發表聲明，宣布除首都喀布爾（Kabul）﹑潘杰希爾省（Panjshir）及楠格哈爾省（Nangarhar）外，其他31省全數實施宵禁，限制民眾在晚上10時至翌晨4時外出，抑制當地近來頻發的暴力事件及阻礙塔利班（Taliban）行動。

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美國自5月初起已陸續安排撤離，預計會在9月11日前完成。塔利班其時已開始部署，進襲及佔領邊境重要城市，包圍數個省會。有指，阿富汗約400個區域中，一半已落入塔利班掌控。有分析指出，失去美軍地面支援是阿富汗政府軍近來面對塔利班武裝分子節節敗退的主因。

阿富汗政府與塔利班因為伊斯蘭教節日古爾邦節（Eid Al-Adha）而一度停火，但節日過後，雙方再次爆發衝突。阿富汗政府聲稱，在過去24小時內，擊斃超過260名塔利班武裝分子。

責任編輯：吳漢培