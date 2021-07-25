新鄉全市成澤國 河南暴雨已致63死5失踪

據內媒《人民日報》初步統計，7月16日以來，截至周日（25日）12時，此輪強降雨造成河南全省139個縣（市、區）1464個鄉鎮1144.78萬人受災，因災死亡63人、失踪5人。全省已緊急避險轉移86.19萬人，目前緊急轉移安置人口為85.2萬人（累計轉移安置131.78萬人），需緊急生活救助29.6萬人；農作物受災面積876.6千公頃，倒塌房屋8876戶24474間。

災情最嚴重的鄭州，雨勢已趨緩，市區交通正在陸續恢復中，但河南省新鄉市，仍然受暴雨引發的洪水影響，受連續降雨及上游洪水集中下瀉的影響，出現第二次洪峰，有河道水位上升，排洪能力下降，全市已淪為一片水鄉澤國，約3萬多人需緊急避險，超過16萬人要轉移至安全地方。

官方粗略估計，水災已造成全省直接經濟損失達12.2億元人民幣。

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編輯：黃銳