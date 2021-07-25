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【玻璃板塊】中國玻璃發盈喜 扭虧為盈半年至少賺3億人民幣

股樓投資 19:06 2021/07/25

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中國玻璃（03300）周日（25日）發盈喜，集團預期截至2021年6月30日止六個月將錄得不少於3億元人民幣的溢利淨額，而截至2020年6月30日止六個月錄得虧損淨額約2.7億元人民幣。

該公布指，反映該公司由虧損淨額狀況轉為溢利淨額狀況之重大轉虧為盈，主要由於玻璃市場進一步復甦、集團主要產品之售價及銷量上升，以及集團進一步優化提升内部管理水平等因素綜合影響所致。

玻璃板塊近期走勢凌厲，玻璃價格維持高景氣，洛陽玻璃（01108）及信義玻璃（00868）等更是近期港股中的強勢股。

【大行點睇】摩通指新能源車材料股估值高企　需慎選板塊內股份　首選3大材料供應商，【見下頁】：

摩通板塊內股份評級及目標價：

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編輯：黃銳

盈喜 港股 板塊 中國玻璃（03300） 洛陽玻璃（01108） 信義玻璃（00868）

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