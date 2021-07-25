【ETF】未來資產一次過推3隻主題ETF　涉及半導體、電商及遊戲娛樂

「連登契媽」Cathie Wood管理的旗艦基金ARK Innovation ETF (ARKK) 去年廣為人知，亦引發港股、美股市場掀起主題式投資浪潮 。本港市場上亦有不少清潔能源、人工智能等主題的投資產品可供選擇，本周五（23日）未來資產環球投資於本地再推三隻交易所買賣基金（ETF），包括Global X亞洲半導體ETF （3119）、Global X中國電子商務及物流ETF（3124）、以及Global X中國遊戲及娛樂ETF（3117）。

Global X 亞洲半導體ETF，是該公司首隻以區域為主題的 ETF，投資涉及半導體和半導體設備生產及開發的亞洲公司，包括台積電（台：2330）、Sony（日：6758）、三星電子（韓：005930）、等耳熟能詳的半導體大廠。

Global X 中國遊戲及娛樂ETF，則投資於中國娛樂及相關產品的公司，包括網絡遊戲、體育和表演藝術娛樂、遊戲和娛樂軟件、媒體內容供應商以及媒體製作和廣播，其五大持倉為網易（NTES）、Bilibili嗶哩嗶哩（BILI）、騰訊 （00700） 、芒果超媒（深：300413）和快手 （01024）。

至於第三隻Global X 中國電子商務和物流 ETF，主要尋求有針對性地投資中國的電子商務和物流主題，涵蓋網上銷售、社交媒體、物流網絡等細分行業。除了內地電商龍頭京東（JD）、航運龍頭中遠海控 （01919）外，該ETF首5大持倉中還包括MTR（00066），較為令人出乎意料。

在此之前，未來資產已經推出了數隻主題式ETF，包括Global X 生物科技 ETF（2820）、Global X 中國潔淨能源 ETF（2809）、Global X 中國雲端運算 ETF（2826）、Global X 中國消費品龍頭 ETF（2806）、Global X 中國電車 ETF（2845）等。

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編輯：李勝男