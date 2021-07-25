去年疫情受惠股 永勝醫療發盈警

去夫的疫情受惠股，永勝醫療（01612）周五（23日）發盈利警告，截至2021年6月30日止6個月公司擁有人應佔溢利，將較截至2020年6月30日止6個月之9,180萬港元減少約55%。主要歸因於由於並無2019冠狀病毒病相關的一次性訂單，導致收入减少;主要原材料（主要為醫用級樹脂、醫用黏合劑及印刷電路板）的採 購成本大幅增加以及人民幣升值，令本集團的毛利率受壓；及中國社會保險計劃並無豁免僱主之供款。

永勝醫療專注於開發、生產及銷售醫療器械，向全球客戶提供呼吸產品、成像一次性產品及骨科支護康復器具。，為去年疫情受惠股之一，去年曾高見3.5元，周五（23日）則收報1.75元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳