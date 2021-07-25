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去年疫情受惠股 永勝醫療發盈警

股樓投資 17:01 2021/07/25

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去夫的疫情受惠股，永勝醫療（01612）周五（23日）發盈利警告，截至2021年6月30日止6個月公司擁有人應佔溢利，將較截至2020年6月30日止6個月之9,180萬港元減少約55%。主要歸因於由於並無2019冠狀病毒病相關的一次性訂單，導致收入减少;主要原材料（主要為醫用級樹脂、醫用黏合劑及印刷電路板）的採 購成本大幅增加以及人民幣升值，令本集團的毛利率受壓；及中國社會保險計劃並無豁免僱主之供款。

永勝醫療專注於開發、生產及銷售醫療器械，向全球客戶提供呼吸產品、成像一次性產品及骨科支護康復器具。，為去年疫情受惠股之一，去年曾高見3.5元，周五（23日）則收報1.75元。

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編輯：黃銳

冠狀病毒 永勝醫療（01612） 港元 盈警 受惠股 疫情

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