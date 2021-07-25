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【疫市營商】香港遊戲優化和推廣計劃　4項支援助本地初創遊戲公司發展

商業 16:55 2021/07/25

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香港數碼娛樂協會會長彭子傑表示，計劃下本地初創遊戲公司可參與網上台北國際電玩展，提高入選公司的知名度。

為支援本地創意產業發展，本地機構設有第二屆「香港遊戲優化和推廣計劃」，有12間本地初創遊戲公司，得到為期一年的支援，包括：

1）業內專家指導有關市場營銷、資金引入及遊戲測試的培訓課程；
2）安排相關院校實習生到入選公司，為其指定遊戲免費擔任測試技術人員，而有關實習生的薪酬，由優化和推廣計劃支付；
3）每間入選公司可獲40萬元資助，以推廣其指定遊戲；
4）參展網上台北國際電玩展2021。

銀聯夥國際航協空　為持卡人拓寬線上購票渠道

【遊戲熱話】Pokemon GO推出5周年　去年營收比上架首年多23億

計劃幫助12間本地初創遊戲公司，提升旗下一款新推出遊戲的質量和其盈利能力，以提高香港電玩遊戲業的競爭力。當中，4間在今屆優化和推廣計劃，表現最優秀的入選公司，更將獲額外10萬元的資助及獲頒贈獎狀。

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香港數碼娛樂協會會長彭子傑表示，計劃下本地初創遊戲公司可參與網上台北國際電玩展，以增加與不同國家及地區公司的合作機會，提高入選公司的知名度。

4間最優秀初創遊遊公司：

公司名稱 遊戲
派樂有限公司 大救特救
愛特蕾集團有限公司 《弓箭手死了！唯有勇者的我出戰！》
Finifugu Games Limited 獺獺之海
迷你龍有限公司 迷你戰記

責任編輯：馬意文

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