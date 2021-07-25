【美股焦點】Tesla據報擬於印度設廠　遊說印度政府降低關稅

據知情人士稱，Tesla（TSLA）希望於今年開始在印度開始銷售電動車，並且已致函印度莫迪 (Narendra Modi) 及各部門政府，尋求大幅降低電動汽車的進口關稅，稱此舉將提振市場需求並為政府創造更多收入。

印度政府對許多行業徵收高進口稅，以促進當地製造業，目前當地對於價格低於40,000美元的電動車，徵收60%關稅，價格高於40,000美元汽車的稅率為100%。據悉Tesla已致函印度交通和工業部門，要求將電動車的進口關稅降到40%。

在被問及進入印度市場一事時，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表示，希望印度能夠至少暫時減免電動車的關稅，但礙於印度進口關稅極高，又指如果Tesla能夠取得成功，那麼極有可能會在印度建廠。

印度電動車市場發展較為落後，據悉去年在印度售出的240萬輛汽車中，僅有5,000輛是電動汽車，占比不足1%，且大多數售價低於28,000美元。此前Tesla已經在中國上海建成超級工廠，並於該市場內佔據領先地位。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男