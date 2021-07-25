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【美股焦點】Tesla據報擬於印度設廠　遊說印度政府降低關稅

股樓投資 19:48 2021/07/25

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據知情人士稱，Tesla（TSLA）希望於今年開始在印度開始銷售電動車，並且已致函印度莫迪 (Narendra Modi) 及各部門政府，尋求大幅降低電動汽車的進口關稅，稱此舉將提振市場需求並為政府創造更多收入。

印度政府對許多行業徵收高進口稅，以促進當地製造業，目前當地對於價格低於40,000美元的電動車，徵收60%關稅，價格高於40,000美元汽車的稅率為100%。據悉Tesla已致函印度交通和工業部門，要求將電動車的進口關稅降到40%。

在被問及進入印度市場一事時，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表示，希望印度能夠至少暫時減免電動車的關稅，但礙於印度進口關稅極高，又指如果Tesla能夠取得成功，那麼極有可能會在印度建廠。

印度電動車市場發展較為落後，據悉去年在印度售出的240萬輛汽車中，僅有5,000輛是電動汽車，占比不足1%，且大多數售價低於28,000美元。此前Tesla已經在中國上海建成超級工廠，並於該市場內佔據領先地位。

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編輯：李勝男

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