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【美股分析】道指創新高突破35000點　本周關注儲局議息、科企業績

股樓投資 18:33 2021/07/25

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美股次季業績造好，帶動三大指數近期繼續上升，周五（23日）再次創收市新高。道指周五升0.68%，收市報35,061點，是首次突破35000點，標普500指數與納斯達克指數升幅亦略超過1%。

周五Snap（SNAP）與Twitter（TWTR）公布業績後，社交平台股價造好。Snap上季收入大增16%至9.82億美元，超過市場預期的8.46億美元，期內每日活躍用戶達2.93億個，按年增23%，是近4年來最快增速，當日股價急升23.8%。Twitter上季收入則升74%至11.9億美元，同樣勝過市場預期，股價升逾3%。

展望本周，聯儲局議息會成為市場焦點，另外包括FAAMG在內的重磅科技股即將放榜，有望為市場增加新的催化劑。除此之外，變種病毒疫情進展、美國的基建計劃、全球供應鏈等最新情況，同樣會影響投資市場氣氛。

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編輯：李勝男

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