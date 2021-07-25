  • 32°C
香港時間 : 2021725日 (日) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額

環球政經 17:00 2021/07/25

分享：

為鼓勵市民積極接種疫苗，社會各界推出各種獎勵措施來「谷針」。香港銀行公會最新推出「大抽獎」，設有65份獎品，每份價值10萬港元，包括信用卡免找數簽帳額或同等值的購物禮券，活動由周一（26日）上午10時起開始登記，登記時間截至至9月13日下午5時，9月24日公布獲獎結果。

華人置業集團疫苗接種日送出逾48萬元禮品 CEO甘比親臨打氣及頒發抽獎禮品【下一頁

所有於9月13日或之前年滿18歲、持香港身份證的永久或非永久居民，並於8月31日或之前，已於本地接種兩劑新冠疫苗，均符合資格參加。參加者登記時，需要輸入香港身份證號碼，以及本港流動電話號碼，並確認於8月31日或之前已於本地完成接種兩劑疫苗。

銀行公會將於9月17日，由電腦隨機抽出65名得獎者，過程由獨立核數師監督。得獎者名單將於9月24日刊登在「大抽獎」網頁和本地報章，而得獎者會獲個別通知。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

疫苗 經濟 香港銀行公會 銀行

上一篇文章

去年疫情受惠股 永勝醫療發盈警

下一篇文章

陳茂波探訪劏房後撰文：2049年香港必須「告別劏房」　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【精明理財】網民$65買恒大汽車　現每股跌近八成急問建議 網民：世界級部署
【精明理財】網民$65買恒大汽車　現每股跌近八成急問建議 網民：世界級部署
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【有盈退休】曾智華：不准叫鮮搾橙汁！
【有盈退休】曾智華：不准叫鮮搾橙汁！