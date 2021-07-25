【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額

為鼓勵市民積極接種疫苗，社會各界推出各種獎勵措施來「谷針」。香港銀行公會最新推出「大抽獎」，設有65份獎品，每份價值10萬港元，包括信用卡免找數簽帳額或同等值的購物禮券，活動由周一（26日）上午10時起開始登記，登記時間截至至9月13日下午5時，9月24日公布獲獎結果。

華人置業集團疫苗接種日送出逾48萬元禮品 CEO甘比親臨打氣及頒發抽獎禮品【下一頁】

所有於9月13日或之前年滿18歲、持香港身份證的永久或非永久居民，並於8月31日或之前，已於本地接種兩劑新冠疫苗，均符合資格參加。參加者登記時，需要輸入香港身份證號碼，以及本港流動電話號碼，並確認於8月31日或之前已於本地完成接種兩劑疫苗。

銀行公會將於9月17日，由電腦隨機抽出65名得獎者，過程由獨立核數師監督。得獎者名單將於9月24日刊登在「大抽獎」網頁和本地報章，而得獎者會獲個別通知。

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編輯：李勝男