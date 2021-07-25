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陳茂波探訪劏房後撰文：2049年香港必須「告別劏房」　

環球政經 16:14 2021/07/25

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多年來，香港基層市民的住屋問題一直尚未得得以解決。財政司長陳茂波本周六（24日）探訪深水埗劏房及公屋之後撰寫網誌，指「解決劏房」已是明確不過的目標，明確2049年香港必須「告別劏房」。

他指香港目前面對「兩大矛盾」，分別是「收入的貧富懸殊」和「資產的貧富懸殊」，而這兩大矛盾的關鍵原因在於住屋。他認為，如果能透過提供適切而可負擔的合理居住空間，讓市民能減低居住成本，又或能置業安居，這一方面可處理劏房住戶租金貴、住得細的問題；另一方面，顯著省下的租金開支，可讓市民實實在在的提升生活質素，以及逐步累積資產。

陳茂波還引述國務院港澳辦主任夏寶龍指，最令人揪心的房屋問題將得到極大改善，將告別劏房、籠屋，整體社會將更美好和充份發展。以此立定目標，土地房屋這個一直令香港發展受到極大制約的困局，必定會被破解，因土地不足而衍生出來的問題，也必定被疏導和處理。同時立下目標，指2049年，即未來的廿多年內，甚至在這時點前，香港必須「告別劏房」。

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編輯：李勝男

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