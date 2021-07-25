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【東京奧運】大橋悠依400混合泳奪冠 日本游泳摘首金

環球社會熱點 15:00 2021/07/25

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大橋悠依奪金。

東京奧運游泳項目周日（25日）舉行第2日賽事，將決定4項比賽的金牌得主。日本女泳手大橋悠依在個人400公尺混合泳比賽中，力壓兩名美國泳手，為日本取得今屆游泳項目中的首面金牌。美國亦在男子個人400公尺混合泳中，贏得今屆賽事首面金牌。

【東京奧運】內村航平失手止步 「全能王」無緣決賽 【下一頁】

25歲的大橋悠依以第3快成績擠身決賽，並排在第3道出戰決賽。大橋悠依在決賽發揮出色，游出4分32秒08成績，力壓美國的韋安特（Emma Weyant）及弗利金格（Hail Flickinger），取得女子個人400公尺混合泳金牌，亦是日本在游泳項目的第一面金牌。

大橋悠依

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上屆金牌得主兼世界紀錄保持者的匈牙利泳手霍斯祖（Katinka Hosszú）雖然亦有晉級決賽，但最終成績並不理想，僅游出4分35秒98，慢大橋悠依近4秒，只能以第5名完賽，無緣獎牌。

霍斯祖

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【東京奧運】內村航平失手止步 「全能王」無緣決賽 【下一頁】

同日的游泳比賽中，美國的卡利什（Chase Kalisz）以4分09秒42的成績，擊敗隊友利瑟蘭（Jay Litherland）及澳洲泳手布蘭登（Smith Brendon），奪得游泳賽事第一金，亦是美國在東京奧運的第一面金牌。

卡利什奪得美國今屆首金

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周日的最後一項游泳決賽，澳洲隊在女子4乘100接力賽中，以破世界紀錄成績3分29秒69，為澳洲增添一金。

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責任編輯：吳漢培

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