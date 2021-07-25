【股市焦點】內地教育部正式公布「雙減」新規　中概教育股此前暴跌

本周五（23日）多隻內地教育股股價暴跌，事關政府擬對校外教育機構的收緊監管手段。周六（24日）晚，內地政府正式公布審議通過了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱「雙減」意見）。

受到該文件影響，周五港股多隻在線教育股股價集體跳水，新東方 (9901) 一度挫50%，最終收跌40.61%，創下史上最大單日跌幅，思考樂教育 (1769) 跌 28.53%，卓越教育集團 (3978) 跌 21.48%。美股中概教育股亦受波及，新東方 (EDU) 跌54.2%、好未來 (TAL) 跌70.7%、高途科技 (GOTU) 跌63%，網易有道 (DAO) 跌42.8%。

根據文件顯示，政府將會堅持從嚴治理，全面規范校外培訓行為，同時嚴格控制資本過度涌入培訓機構。另外學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作﹔上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產﹔外資不得通過兼並收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。

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編輯：李勝男