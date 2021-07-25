【加密貨幣】比特幣成薩爾瓦多法定貨幣9月生效　引當地民眾上街抗議

早前薩爾瓦多宣布會將比特幣列為法定貨幣，自今年9月7日起生效，該消息引發當地部分民眾不滿。根據外媒Decrypt報導，本周有反對者聚集在立法議會前向政府表示抗議，反對將比特幣作為法定貨幣，擔憂比特幣價格波動過大，另外極易涉及詐騙、洗錢等非法活動。

比特幣價格波動性較高，當中就有抗議者對此表示擔憂，她指對於那些賺取最低工資水平的民眾而言，價值300美元的比特幣，轉眼之間就可能變成50美元。比特幣於今年年初受市場追捧，價格一度升至 64,829 美元，但近期走勢疲弱，最新報63,595美元。

儘管薩爾瓦多已經宣布通過比特幣相關法案，截至9月7日仍有90日的生效期，但一項最新民調顯示，約77%的受訪者拒絕比特幣作為法定貨幣，當地多數商家也更願意接受美元，而不是比特幣。

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編輯：李勝男