新世界就柏傲莊III賠償事宜通知業主 共有四種補償方式

早前新世界發展（00017）公布，與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III因混凝土不達標準而拆卸重建。據悉，部分業主今日起陸續收到新世界的通知有關重建及賠償事宜。新世界會分兩期分發賠償金，料第二期會在交樓後才發放。

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根據集團早前公布的新聞稿，項目的關鍵日期將由原本2023年6月30日，延至2024年3月31日後，最終關鍵日期仍待確認。新世界在今個月8日公布，將會將第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月。據部份柏傲莊III業主透露，已經陸續收到發展商方面的通知信。

新世界發出的信件內指共有4個賠償選項，其中包括按業主選擇的付款辦法，分3種不同的賠償選項 — 即供及建築期付款等。最後一個選項則屬於取消成交，賠償金會分兩期發放。

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