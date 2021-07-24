傳金管局就暫停恒大按揭接觸多間銀行 滙豐中銀香港考慮收回有關措施

有報導稱，金管局接觸滙豐（00005）、中銀香港（02388）等銀行後，有關銀行正重新審視早前暫停中國恒大（03333）兩個本地樓盤的樓花按揭申請的決定。

消息人士指，金管局周四要求有關銀行解釋有關處理手法，並問及有否告知員工和買家針對恒大兩個在建項目的貸款被暫停。

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早前，市場傳出包括滙豐、中銀香港、恒生（00011）及東亞（00023）等銀利，在重新評估貸款風險後，暫停接受恒大位於香港的兩個在建項目的按揭申請。

金管局稱，該局會就各種問題與銀行溝通，但不會就具體細節發表評論。

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