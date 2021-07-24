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傳金管局就暫停恒大按揭接觸多間銀行 滙豐中銀香港考慮收回有關措施

股樓投資 19:51 2021/07/24

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有報導稱，金管局接觸滙豐（00005）、中銀香港（02388）等銀行後，有關銀行正重新審視早前暫停中國恒大（03333）兩個本地樓盤的樓花按揭申請的決定。

消息人士指，金管局周四要求有關銀行解釋有關處理手法，並問及有否告知員工和買家針對恒大兩個在建項目的貸款被暫停。

歐洲央行將維持超寬鬆貨幣政策 遭比利時德國央行行長反對  詳情請看[下一頁]

早前，市場傳出包括滙豐、中銀香港、恒生（00011）及東亞（00023）等銀利，在重新評估貸款風險後，暫停接受恒大位於香港的兩個在建項目的按揭申請。

金管局稱，該局會就各種問題與銀行溝通，但不會就具體細節發表評論。

【下半年部署】瑞信更新亞太焦點股名單 4隻港股上榜 晨星另推介4隻行業首選股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 恒大 香港 銀行 香港金融管理局 中國恒大（03333） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

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