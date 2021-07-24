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【加密貨幣】亞馬遜支付團隊登招聘啟示　網傳將接受加密貨幣交易

環球政經 18:43 2021/07/24

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亞馬遜（Amazon）的周四發布招聘啟示，尋找區塊鏈、中央銀行數碼貨幣，和加密貨幣領域經驗豐富的產品領導者，負責「開發應該開發的功能」，並推動整體產品願景。 

【大灣區就業】集友銀行招聘業務分析主任  月薪逾1.9萬元  工作內容一覽 【下一頁

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這一最新招聘公告重申了亞馬遜對數碼貨幣的關注，因為該公司顯然一直在開發一項新服務，並允許客戶使用數位貨幣購物。

對於該招聘啟示，亞馬遜發言人證明屬實佈，同時表示出有意接受客戶使用加密貨幣的雄心。「我們相信未來將建立在能夠實現現代、快速和廉價支付的新技術之上，並希望盡快為亞馬遜的客戶帶來這樣的未來。」

【美股焦點】美國防部撤銷微軟百億美元雲合約 亞馬遜股價升4.7%兼創新高 【下一頁

據CoinTelegraph報道，今年初亞馬遜亦發布了公告，推出一款名為「數碼和新興支付」的新支付產品，並計畫在墨西哥推出。
 

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撰文 : 陳楚琨

就業 數碼貨幣 產品 經濟 區塊鏈 美國 Amazon

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