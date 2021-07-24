【極端氣候】巴西嚴寒天氣影響全球咖啡產業 年初至今咖啡豆價格上漲6成

農業大國巴西今年遭遇罕見的嚴寒和霜凍，該國的咖啡產區亦因而受到嚴重影響，本周咖啡價格已急漲了30%以上；今年初至今，漲幅已經高達60%。此現象或將影響全球咖啡產業，下游的咖啡品牌商已經開始漲價，包括德國咖啡品牌智寶（Tchibo）和日本的UCC上島珈琲。

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巴西三大咖啡豆產區：巴拉那（Paraná）、聖保羅（São Paulo）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）氣溫驟降，因市場擔心咖啡豆產量會大幅減少，咖啡價格在本周創下7年新高。高級的咖啡豆阿拉比卡的價格一度漲到每磅2美元，為2014年10月以來的新高，目前則已回落到1.92美元。

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巴西是世界上最大的生產國和出口國，去年出口量高達50億美元，佔世界咖啡總出口量約16%左右。一般而言，7月是巴西咖啡樹開花的時節。在冬天寒潮來臨前，巴西剛剛經歷了一個世紀以來最嚴重的乾旱，寒潮讓本就遭受過熱浪衝擊的咖啡樹更加脆弱。

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