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Pokemon Go為日本最多玩家手遊 截至6月為止一年賺逾百億

環球政經 18:19 2021/07/24

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2016年推出的Pokemon Go曾於香港引起「捉精靈」熱潮，事實上該遊戲仍有不少忠實粉絲，據分析公司Values統計，截至6月底，Pokemon Go仍是日本國內有最多玩家人數的手遊。該款遊戲於日本擁有360萬名活躍玩家，雖然不及推出初期的1,100萬名玩，但事實上多數遊戲上架後首周就會流失7至8成的玩家。

另外，據Sensor Tower統計，在截至6月為止的過去一年，Pokemon Go全球營收為14億美元（約109億港元），較上架首年多出3億美元（約23億港元），甚至高於日本遊戲大廠卡普空（Capcom）的全年總營收。

近年，Pokemon Go持續更新不同功能，創造了GPS定位遊戲這個新遊戲類別，故能持續吸引玩家使用。

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撰文 : 趙家盈

Pokemon 經濟 遊戲 營收 港元 電玩手遊 日本 SEN 美元

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