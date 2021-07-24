【疫市營商】可口可樂改版零糖口味　換上新配方及包裝

▲ 可口可樂早前宣布，將對其零糖可樂進行改版更新，旨在帶來「更美味、更提神的配方」及「大膽的新包裝」。（官網圖片）

可口可樂早前宣布，將對其零糖可樂進行改版更新，旨在帶來「更美味、更提神的配方」及「大膽的新包裝」，冀為消費者帶來新鮮感。

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可口可樂表示，將會優化現有的可口可樂零糖口味和現有配方，但可口可樂方強調，所列出的成份和營養標籤都保持不變。此外，可口可樂亦會同事為零糖可樂換上新包裝。新包裝設計將更為簡化，以可口可樂標誌和紅色為基礎，配上黑色 字體標誌著零糖品種，罐身和瓶子上都會有「現在更美味」（Now More Delicious）的字句。

官方表示，全新的零糖可樂將會於8月起在美國和加拿大銷售，然後9月在全球範圍內銷售。

▲ 官方表示，全新的零糖可樂將會於8月起在美國和加拿大銷售，然後9月在全球範圍內銷售。

事實上，可口可樂自2005 年推出零糖口味，並於 2017 年重新配製，使其口味更接近原味可樂。從那時起，該品牌一直實現銷售兩位數的增長。該企北美運營部高級品牌經理Natalia Suarez說，消費者口味一直在變化，為了繼續推動可口可樂的飲品銷售增長，必須像其他標誌性品牌一樣，不斷研新品及製造市場差異化。

責任編輯：蘇穎琪