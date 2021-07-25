【好想去旅行】香港紅樹林具特殊科學價值　夜攝展現獨特生態環境（多圖）

疫情下全球通關未有期，沒法去旅行，本地遊成為港人假日的熱門活動。香港擁有逾510公頃的紅樹林，從事⽣態保育工作的 Kayson Lo，就嘗試以夜攝，將香港紅樹林夜間⽣態展現出來。

香港紅樹林的生態價值不菲，但在國際紅樹林生態系統日(7月26日)並無任何本地活動，只靠保育團體的平台宣傳很難突破同溫層， 所以才有這個拍攝計劃。

汀角紅樹林就擁有全球首次發現新物種汀角攀樹蟹(Haberma Tingkok)，同時它是香港首種樹棲蟹 (Arboreal Crab)，即生活在紅樹林的樹枝和冠層，以及在空氣中呼吸。



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香港紅樹林具特殊科學價值

事實上，香港的大潭港、荔枝窩灘、白泥、汀角、海下灣、企嶺下及䃟頭紅樹林都劃分為具特殊科學價值地點 (SSSI)，在發展上有很大限制。不過，過去曾發生非法砍伐紅樹、傾倒建築廢料的案件，而汀角東是 SSSI 中極少數有資源令政策發揮保育作用的地點。Kayson 鼓勵市⺠參與本地環保團體舉辦的導賞活動，近距離了解紅樹林，並定期抽時間參與海岸清潔活動，紓緩海洋垃圾對紅樹物種及野生動物的影響，協助源頭減廢。

自2015年開始，聯合國教科文組織將每年的7月26日定為國際紅樹林生態系統日，Kayson 利用iPhone 12 Pro Max夜間模式拍下汀角、東涌灣、水口灣及白泥的紅樹林的夜間生態。

有些物種因為要防止被捕獵者發現，選擇日間匿藏，晚上才比較容易找到牠們，汀角攀樹蟹就是夜間較活躍的生物之一。

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籌備拍攝過程逾1個月

有了夜攝紅樹林計劃後，他花了約1個月去籌備及拍攝，上網學習使用iPhone 12 Pro Max的技巧，又專程於晚上出外實習夜攝。同時，要查天氣、潮夕，選定可拍攝的日子。每次出動拍攝，都必定與友人同行。他雖然多次到訪不同紅樹林，對環境算得上熟悉，但晚間野外漆黑，大部份紅樹林夜間一片漆黑，視乎漲潮可水深及膝。與朋友同行較為安全，亦可協助拍攝。

經過一輪學習及實習後，Kayson 覺得iPhone 12 Pro 的 ƒ/1.6 光圈廣角相機，具備 47% 更大的感應器及 1.7 微米像素，在低光下拍攝表現大幅提升 87%，4 幅作品充份反映它的超卓夜攝能力。

由於潮漲時較大機會在樹上捕捉到汀角攀樹蟹，故前往汀角拍攝當晚要在一片漆黑中涉水尋找體積僅 5 毫大的它。

相對於單反相機，他認為手機較輕巧，較方便使用，他在細光圈下，也可以手持約10秒。同時，亦可透過屏幕點選要加強曝光的地方，拍攝時更為方便。



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責任編輯：梁巧恩