【東京奧運】內村航平失手止步 「全能王」無緣決賽

東京奧運男子體操資格賽周六（24日）舉行，被稱為日本體操「全能王」的內村航平單杠失手跌地。內村航平賽前曾指自己東京奧運後退役，意味著他將以未能晉級決賽遺憾結束體操運動員生涯。內村航平被日本傳媒評為史上最偉大體操運動員之一，擁有10個世界冠軍頭銜。

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現年32歲的內村航平單槓資格賽中，嘗試做出1個快速旋轉動作時，未能抓緊單杠跌地。《紐約時報》報道，內村航平失手震驚現場所有人，其他國家運動員、一眾教練及工作人員都一度停下手上工作。內村航平最終僅獲得13.866分，未能進入下周決賽。

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內村航平因肩傷退出全能賽及團體賽，專注單項比賽。他未有出席雙槓資格賽，早前亦宣布東京奧運後就退役，是次失手，意味內村航平將以失誤無緣決賽結局，結束運動員生涯。

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內村航平過往成績斐然，是史上唯一一個世界體操錦標賽個人全能6連霸選手，並且每次皆以大比分拋離對手勝出，故被稱為「全能王」和「新體操王子」。 當時19歲的他在08年奧運個人全能賽中2度跌下鞍馬，仍獲得銀牌引來外界關注。12年及16年奧運皆獲得全能冠軍，成44年來首位個人體操全能項目賽衛冕的男選手。

責任編輯：李俊儀