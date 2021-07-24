【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈

自內地收緊融資「三道紅綫」，以及去年9月網上傳上恒大向廣東政府求救後，外界更聚焦於中國恒大 （03333） 的債務問題，而及後恒大與戰投達成協議、恒大物業 （06666） 上市、配股等消息，以減輕市場憂慮。同一時間，恒大過去一年多時間，將重心放於減債上，並加強資金回籠，顯示其解決債務問題的決心。

不過，近期有關恒大的負面消息再度絡繹不絕，觸發恒大股債雙殺。到底恒大債務風波的發展進程如何？期間恒大又做了什麼行動回應？

分析﹕不預期明年恒大債券出現違約，看【下一頁】

恒大美元債息飈升，驚現100.9厘，看【下一頁】

摩通：恒大破產可能性偏低，看【下一頁】

7月23日

恒大為大股東的盛京銀行 （02066） 公布，瀋陽市常務副市長高偉7月22日在盛京銀行調研時後稱，支持市屬國企增持該行。詳情看【下一頁】

外電引述消息指，金管局過問相關情況後，滙豐和中國香港 （02388） 正在重新考慮停批恒大樓花按揭申請的決定。詳情看【下一頁】

7月22日

恒大及廣發銀行發聲明指，指廣發銀行與恒大集團一直保持良好的業務合作關係，針對近期訴前財產保全民事裁定事宜，雙方經過充分溝通已經妥善解決。

同日，外電傳出恒大考慮分拆旅遊業務上市。

7月21日

傳滙豐、渣打、東亞、中銀香港、恒大暫停接受恒大樓花按揭申請，涉及樓盤包括恒大‧珺瓏灣及恒大‧睿峰。詳情看【下一頁】

7月20日

湖南省邵陽市主動通告，兩家恒大項目公司積極整改，決定恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥款。詳情看【下一頁】

內媒指，恒大安排3.52億美元（約27.3億港元）資金提前匯入債券還款賬戶，用於支付公司及子公司發行的四筆美元債。詳情看【下一頁】

另外，索菲亞家居（深：002572）指，以1.6億元人民幣買入恒大家居產業園持有的河南恒大索菲亞家居公司40%股權。

7月19日

廣發銀行申請凍結恒大子公司1.32億元人民幣的財產。恒大指，對於廣發銀行濫用訴訟前保全的行為，公司將依法起訴。

同日，邵陽市住建局上載通知，指暫停恒大未來城項目和恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款，直至10月13日。

另外，外電傳出恒大擬分拆恒大冰泉香港上市。

7月15日

恒大公告指，將於7月27日舉行董事會會議，討論特別派息計劃。

市場估是真派息還是另類派息？看【下一頁】

7月9日

外電傳出，許家印在6月底前曾與金融監管機構官員會面，當局督促許家印需儘快解決公司的債務問題。據報，當局要求許家印考慮引入戰略投資者，並需避免恒大對經濟造成重大衝撃。許家印回應指，現時正與地方政府討論方案。

6月30日

截至目前，恒大淨負債率已降至100%以下，順利實現「三道紅線」中的其中一道「紅線」變綠。截至6月29日，有息負債已降至約5700億元人民幣，相較去年最高時的逾8700億元，下降約3000億元。

6月24日

主要債權人之一的民生銀行 （01988） 表示，過去9個月公司已減少了其對恒大的風險敞口，截至目前恒大及其子公司尚未有任何利息或本金支付拖欠。

恒大宣布，已安排自有資金約136億元償還2021年 6月28日到期的美元債券本金14.5億美元，及所有境外美元債券到期的應付利息約3億美元。

6月22日

消息指，至少有三間債權銀行已決定，今年對恒大的貸款原則上到期不再續貸，目前至少有一間信託將不再為恒大提供擔保的項目提供信貸貸款支持。恒大回應指，公司與各大銀行及金融機構的合作關係仍然正常，並否認債權銀行正在收緊對恒大融資支持的傳聞。

惠譽宣布下調恒大及子公司的評級至「B」，展望為負面。惠譽表示，下調評級反映恒大縮減業務及總債務的壓力，相信集團的減債計劃可達成，但卻要承受執行風險，而且或會對中長綫的業務組合構成負面影響。

6月15日

財新傳媒旗下「我聞」報道，遼寧政府與中國恒大商議安排國資入股盛京銀行 （02066） 事宜，擬改大股東地位，但雙方尚未談攏。

6月8日

外電引述消息指，中國監管機構指示恒大的主要債權人對恒大進行新一輪壓力測試。恒大澄清及後澄清指，公司現金流穩健、將以自有資金償還94億境外債，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還。

5月27日

《財新傳媒》旗下「我聞」消息指，中國銀保監正調查恒大與盛京銀行之間逾1000億元人民幣的交易，而盛京銀行持有大量恒大債券。

5月13日

恒大宣布，5月12日以折讓20%，每股40.92元配售2.6億股，出售股份佔恒大汽車已發行股數約2.66%， 配股金額約106億元。

2020年11月8日

恒大宣布決定終止與深深房的重組計劃。

2020年10月14日

恒大宣布，13日以先舊後新配售最多2.61億股，佔擴大後股本1.96%每股配售價為16.5元，折讓14.68%，集資約42.6億元。

2020年10月12日

外電指，恒大最大債主民生銀行 （01988） 及其餘3家內銀，已先後暫停向恒大批出新的無抵押貸款，並有意全面減少其債務。

2020年9月29日

恒大大部份戰投同意不回購及持續持有恒大地產的權益。

2020年9月25日

傳國資委向國企發出通知，促請信託公司認真核實與恒大開展的業務。

2020年9月24日

內地網站流傳恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險，恒大發聲明否認，指相關檔案和截圖憑空捏造、純屬誹謗，損害公司商譽。

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編輯：袁諾曦