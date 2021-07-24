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李澤楷Paypal創辦人投資SPAC 將與地產平台PropertyGuru合併

股樓投資 18:20 2021/07/24

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電訊盈科（00008 ）主席李澤楷與PayPal（美：PYPL）創辦人Peter Thiel成立的SPAC公司Bridgetown 2宣布與新加坡網上房地產平台PropertyGuru合併。

英特爾料WFH電腦銷售熱潮將持續 上調全年經調整收入預測 分析師則持相反意見  詳情請看[下一頁]

預期此交易將涉及4.31億美元（約33.47億港元），兩者合併的公司估值約13.5億美元（約104.9億港元），市值約17.8億美元（138.3億港元）。預計該交易會於今年第四季完成。

歐洲央行將維持超寬鬆貨幣政策 遭比利時德國央行行長反對  詳情請看[下一頁]

PropertyGuru於2007年成立，每月擺放樓盤約280萬個，平台活躍經紀用戶共4.9萬名；除新加坡外，也參與印尼、馬來西亞、泰國與越南等市場。

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撰文 : 趙家盈

港股 電訊盈科（00008） 合併 特殊目的收購公司（SPAC） 李澤楷 港元 電訊 美元 PayPal

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【加密貨幣】亞馬遜支付團隊登招聘啟示　網傳將接受加密貨幣交易

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