李澤楷Paypal創辦人投資SPAC 將與地產平台PropertyGuru合併

電訊盈科（00008 ）主席李澤楷與PayPal（美：PYPL）創辦人Peter Thiel成立的SPAC公司Bridgetown 2宣布與新加坡網上房地產平台PropertyGuru合併。

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預期此交易將涉及4.31億美元（約33.47億港元），兩者合併的公司估值約13.5億美元（約104.9億港元），市值約17.8億美元（138.3億港元）。預計該交易會於今年第四季完成。

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PropertyGuru於2007年成立，每月擺放樓盤約280萬個，平台活躍經紀用戶共4.9萬名；除新加坡外，也參與印尼、馬來西亞、泰國與越南等市場。

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