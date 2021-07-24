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【網易 9999】 騰訊音樂被罰 網易雲音樂回應：承諾不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議

股樓投資 16:43 2021/07/24

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內地市場監管總局今（24日）發布公告指，當局依法對騰訊控股有限公司，作出責令解除網路音樂獨家版權等處罰。網易雲音樂同日於官方微博稱，堅決支持國家市場監督管理總局處罰決定，以及承諾不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議。

【大灣區就業】香港中華煤氣招聘助理供應鏈系統主任  月薪1.8萬元  仲有煤氣費及其他津貼 【下一頁

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網易雲音樂在公告中表示，承諾將積極履行平台責任，依法合規經營，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議，抵制哄抬版權價格行為，全力維護網絡音樂市場公平競爭環境，促進行業持續健康發展，為廣大音樂愛好者提供更加優質的網絡音樂播放服務。

【新股IPO】 網易雲音樂有意申請香港上市  擬集資大約70億元 【下一頁

騰訊音樂今日被指違反《反壟斷法》，內地市監指責騰訊與主要競爭對手合併後，佔有的獨家曲庫資源超過80%。促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求給予其優於競爭對手的交易條件等，對市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。
 

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撰文 : 陳楚琨

壟斷 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 音樂 微博 反壟斷 騰訊

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