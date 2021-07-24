【網易 9999】 騰訊音樂被罰 網易雲音樂回應：承諾不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議

內地市場監管總局今（24日）發布公告指，當局依法對騰訊控股有限公司，作出責令解除網路音樂獨家版權等處罰。網易雲音樂同日於官方微博稱，堅決支持國家市場監督管理總局處罰決定，以及承諾不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議。

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網易雲音樂在公告中表示，承諾將積極履行平台責任，依法合規經營，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議，抵制哄抬版權價格行為，全力維護網絡音樂市場公平競爭環境，促進行業持續健康發展，為廣大音樂愛好者提供更加優質的網絡音樂播放服務。

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騰訊音樂今日被指違反《反壟斷法》，內地市監指責騰訊與主要競爭對手合併後，佔有的獨家曲庫資源超過80%。促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求給予其優於競爭對手的交易條件等，對市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。



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