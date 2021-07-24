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【東京奧運】日媒：無觀眾入場觀賽 「宅家觀賽」為日本帶來新商機

環球政經 16:03 2021/07/24

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東京奧運會舉辦過程一波三折，受到疫情影響，不少場地都只能「吉場」舉辦賽事，無觀眾入場，打亂了日本政府、奧委會、奧組委等機構預算收入，甚至收支失衡，不過在家觀看賽事似乎帶來另一商機。據日本《產經新聞》報道，由於人們只能宅在家中觀賽，電視成為不少家電商城傾力營銷的商品。

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處請人！月薪逾3萬元  最重要有呢個工作經驗 【下一頁

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據零售巨頭Bic Camera Inc (必酷)統計，本月1日至17日電視總銷量與同期相比增長10%，60寸以上的大屏幕高清彩電更是大增30%以上。此外，能夠錄製比賽直播的錄像機也迎來10%的銷量增幅。

報道又指出，炎炎夏日在家收看賽事，不少人都喜歡「飲返兩杯」，啤酒自然備受歡迎。日本百貨商店和超市則在配酒小菜上下足功夫。西武崇光百貨在全國8家門店開展一項「邊看邊吃」的活動。永旺則推出線上零售服務：自本月22日起，顧客可在線上從約210家永旺商店訂購包括壽司和烤雞肉串在內的70多種小吃。

【東京奧運】東奧距離一星期 日本首相菅義偉：官員需做好防疫措施 【下一頁

據大和綜研預測，本屆奧運會在開賽期間，可為日本國內生產總值(GDP)帶來3500億日元的提振效果。

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撰文 : 陳楚琨

奧委會 疫情 奧運會 GDP 日圓 啤酒 家電 零售 日本 東京

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