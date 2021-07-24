英特爾料WFH電腦銷售熱潮將持續 上調全年經調整收入預測 分析師則持相反意見

晶片制造商英特爾（美：INTC）上調全年經調整收入預測，並料行業可能需要兩年時間才能趕上「爆炸式需求」，並預計在家辦公安排所帶動的個人電腦銷售熱潮，將延續至明年。

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而另一晶片製造商德州儀器（英：TZN）則認為第三季度銷售預測基本持平，公司管理層拒絕透露今年最後一季的銷售狀況，或暗示產品訂單可能正在放緩。

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Summit Insights Group分析師Kinngai Chan則持與英特爾相反的意見，他不同意英特爾指2022年個人電腦市場將會出現按年增長。他又指，chromebook和遊戲台式機的庫存已在增加，至21年第四季度初，筆記本電腦的供應也將趕上需求。

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