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歐洲央行將維持超寬鬆貨幣政策 遭比利時德國央行行長反對

股樓投資 17:22 2021/07/24

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歐洲央行公布，維持利率及買債步伐不變，主要再融資利率維持零不變。歐央行亦維持每月200億歐元的資產購買計劃(PEPP)，並至少持續至2022年3月底。

歐央行同時修改加息指引，會維持超寬鬆貨幣刺激政策，直至通脹可以穩定在2%的中期水平，通脹前景必須遠遠超出預測範圍達到2%，預料利率將保持在當前或更低的水平，通脹在一段短暫時期內溫和高於目標。

比利時央行行長Pierre Wunsch認為，歐洲央行就維持低利率所推出的新指引太過頭，而且沒有充分考慮到部分制衡因素。

Wunsch指，他不知道在未來三年至七年後還有負利率是否相稱，而其言論亦顯示出歐洲央行管理委員會周四會議上的分歧。另外，德國央行行長Jens Weidmann亦對新的措施表示反對。

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相反，法國央行行長Francois Villeroy de Galhau則支持該決定，並表示除非央行的預測顯示通脹率在12至18個月內達到2%的目標，否則央行不會考慮加息。

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撰文 : 趙家盈

經濟現象 經濟 通脹 負利率 比利時 歐洲 加息 歐洲央行 德國 法國

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