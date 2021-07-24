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【東京奧運】再增17宗相關確診 開幕禮多名運動員未戴口罩

環球社會熱點 15:53 2021/07/24

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東京奧運已經開幕，外界關注新冠疫情狀況。日本當局公布，再增17宗與東京奧運相關確診個案。日本當局表示，確診者中涉及1名外國運動員。周五（23日）東京奧運開幕禮上多名運動員進場時並未佩戴口罩，國際奧委會執行董事達比表示關注違規情況。

哈薩克東京奧運美女持旗手受關注 日本網民：仙女（多圖） 【下一頁】

奧組委周六（24日）宣布，新增17宗東京奧運相關確診中，涉及1名並未住在選手村的外國運動。據悉，該運動為現年21歲的荷蘭男子賽艇選手Finn Florijn。他周五初賽中並未能直接晉升半決賽，希望周六復活賽出線，惟確診後需即時退賽。其餘確診者為14名承辦商及2名職員，其中1名職員在選手村內居住。

東京奧運組委會曾發放指引，要求運動員比賽時間以外需佩戴口罩，若有違反會受到懲罰。周五晚上舉行的開幕禮中，部分選手皆未佩戴口罩進場，包括吉尔吉斯斯坦及塔吉克斯坦運動員等。

大阪直美點亮東京奧運主火炬 場館火炬手逐個睇（多圖） 【下一頁】

達比（Christophe Dubi）表示，當局密切關注運動員違規情況。他承認大多數情況下，運動員只是忘記，提醒後會戴上口罩，但警告，若有明目張膽的違規行為，當局一定會採取行動。

責任編輯：李俊儀

 

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