陳茂波：將於2個月內推出報告 公布未來土地供應時間表

財政司司長陳茂波接受《南華早報》專訪時透露，將於兩個月內推出「2030+」報告，估算未來20年土地需求，並會為未來增加土地供應提供清晰時間表。

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他在訪問中亦提到，香港有足夠土地以供發展，但需要簡化規劃程序，防止濫用以及加快釋放土地供應。

他又建議重新考慮發展香港與深圳邊境地帶，認為除了已指明的房屋、商業及高科技用地，周邊還有更多土地可以善用。

續引用收回土地條例開拓房屋用地 林鄭：土地供應策略不存在快或慢之評估【下一頁】



陳茂波稱，政府曾探討不同開拓土地的可行性，如已著手精簡內部程序等，但要在短期內增加土地供應是一大挑戰。

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