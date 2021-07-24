【投資展望】東方匯理：短綫對股市看法「持平」　選股宜用杠鈴策略

▲ 東方匯理：短綫對股市看法「持平」 選股宜用杠鈴策略

東方匯理財富管理投資顧問主管甄俊傑接受專訪時指，相信美國通脹已見頂，料美國聯儲局明年初或首季提及減少買債，現時環球資產並不便宜，短綫對股市看法「持平」，不建議大量增持，建議投資採用採用杠鈴策略（Barbell approach），以及買入主動型基金或ETF。

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儲局將加息預期提前至2023年。甄俊傑認為，儲局不會急於加息，在退市前會給予充分指導思想，料今年會12月開始暗示，並於明年初或首季提及減少買債，而通脹回落的速度及幅度會影響加息時間表，料未來6至9個月息口變動機會細，最快明年底及2023年初開始加息。但提醒，一旦儲局減少買債，對流動性有一定影響，部分資金或會轉向防守性的產品。

東方匯理短綫對美股、歐股及港股看法「持平」。甄俊傑稱，美股市盈率處於約21倍，料今年每股盈利增約34%至35%，明年則預期增長會回落至10%至11%。因此，相對美股，認為未來歐股的上升空間更大，因疫苗接種仍落後於美國，加上歐股較多服務性行業，接種人數持續上升，消費、名牌類股份將受益。

不過，他對港股看法未太淡，隨人民幣升浪回來，而且市場流動性仍豐厚，暫未見到深度調整風險，若企業公布盈利預告，有助股市站穩。

甄俊傑建議，投資者可考慮主動型基金或ETF，以及採用杠鈴策略（Barbell approach），揀選新舊經濟最優質的股份。新經濟股中宜吼具結構性增長的板塊，如5G、健康護理及汽車股，在碳中和的概念崛起下，更利好發電電池板塊，舊經濟則看好消費板塊。

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編輯：袁諾曦