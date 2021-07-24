【招聘日】仁愛堂YES「護理課程招聘及體驗日」招募學員 提供逾200職位空缺

中學文憑試（DSE）放榜之際，應屆考生正積極為升學或就業籌謀。惟近年全球受疫情影響，經濟受到重創，青年、中年的就業前景悲觀迷惘，成為社會上不可忽視的一大難題。不過其中有一行業的需求卻不跌反升，薪酬更跑贏大市屢創新高——所言的正是前途甚佳的護理行業。

近年報讀護理課程學員大幅倍增，同時護理從業員供不應求，中學程度初階職位新入行月薪更高近2萬，起薪點相當吸引。加上全方位的專業培訓、就業機會和晉升階梯，前景明朗，絕對是一眾沒有經驗、抱有理想的應屆畢業生事業新出路。

仁愛堂YES培訓學院至今開辦逾17個護理課程，為超過4,200名學員提供「職業導向」培訓，更

趁著放榜重要日子後，將於7月31日在香港康得思酒店舉行「護理．課程招聘及體驗日」羅致

應屆DSE畢業生和生力軍。

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活動除了招募專業護理系列課程學員，亦邀請到10間參展機構進行即場招聘面試，包括盈健

醫療集團、鈞溢護老集團等，提供超過200多個職位空缺，包括個人護理員、院舍服務員、物理

治療助理等接近20個不同的護理工種，更首設護理教學體驗區和多場分享講座助有意投身行

業者進一步了解護理工作和發展前景。



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