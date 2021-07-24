華人置業集團疫苗接種日送出逾48萬元禮品 CEO甘比親臨打氣及頒發抽獎禮品

華人置業集團(00127)昨日（23日）再度在銅鑼灣皇室大廈舉行疫苗接種日，為劉鑾雄（大劉）及其家人、集團員工、以及集團相關物業租戶的員工共200人接種了第2劑「復必泰 」疫苗。集團行政總裁陳凱韻女士（甘比）亦有再現身打氣，並且為《疫苗接種日大抽獎頒獎典禮》頒贈獎品。

為響應香港政府的疫苗接種計劃，華人置業繼夥拍信和集團旗下黃廷方慈善基金，捐出凱滙全新單位一個作為抽獎禮品之後，特別與香港公務員事務局外展疫苗接種服務攜手合作，在銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，方便旗下員工及家人、以及集團擁有或管理物業的租戶之員工及家人接種疫苗。

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為感謝接種疫苗人士，華人置業向他們送出總值逾港幣48萬元的禮品。當中包括透過旗下天發證券，以抽獎形式送出匯豐控股(005) 4,000股股票、港交所(00388) 200股股票及電能實業(006)1,000股股票），總值逾32萬元。

此外，接種人士每次在皇室大廈接種疫苗後，均會即場獲贈華人置業管理商場的200元購物現金券及價值200元的雙妹嚜禮品包，全數禮品合共價值16萬元。

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疫苗接種日大抽獎已於本月7日舉行，5位得獎者昨日前來接種第2劑疫苗之餘，亦在從甘比手中接過獎品。甘比表示「除了替大抽獎的5位得獎者高興，亦很感恩幫助了200人完成疫苗接種。我相信只要接種人士愈多，便可以更加有力地抵禦疫情。所以我懇請還未接種疫苗的朋友，為自己及他人著想，盡快接種疫苗。」

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