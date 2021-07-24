【騰訊700】騰訊音樂違反反壟斷法 遭市監局勒令 30日內解除獨家音樂版權

騰訊音樂（美：TME）違反《反壟斷法》第四十八條、《經營者集中審查暫行規定》第五十七條規定，遭市監局處罰。當局責令騰訊 （00700） 及有關公司於30日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於競爭對手的條件等，恢復市場競爭狀態的措施。此後三年內，騰訊每年需向市監局報告其履行義務情況，市場監管總局將依法嚴格監督其執行情況。

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市監局指，正版音樂版權是網絡音樂播放平台運營的核心資源。騰訊與主要競爭對手合併後，佔有的獨家曲庫資源超過80%。促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求給予其優於競爭對手的交易條件等，對市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

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騰訊表示，將認真落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場良性競爭。騰訊將與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內製定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

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