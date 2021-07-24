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【東京奧運】哈薩克美女持旗手受關注 日本網民：仙女（多圖）

環球社會熱點 13:24 2021/07/24

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東京奧運開幕禮周五（23日）告一段落，開幕禮上哈薩克持旗手因美貌受到大量關注。開幕禮結束後，該哈薩克女持旗手身穿民族服飾相片在網上廣為流傳。有日本網民認為該哈薩克田徑運動員甚具仙氣，甚至形容為「奧運公主」。

大阪直美點亮東京奧運主火炬 場館火炬手逐個睇（多圖） 【下一頁】

哈薩克女子田徑運動員雷帕科娃（Olga Rypakova）開幕禮上身穿特別為東京奧運定制，具有民族特色的白色連衣裙，與男運動員Kamshybek Kunkabayev一同持旗進場。雷帕科娃雖然佩戴白色口罩，但依然掩蓋不住美貌。雷帕科娃的服裝及樣子隨即引來世界各地民眾在社交平台Twitter上討論，紛紛詢問她的名字，其後發現，該女持旗手正是上兩屆奧運皆有獲獎的三級跳遠運動員雷帕科娃。

雷帕科娃更多介紹（內附「奧運王子」）

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據雷哈薩克媒體報道，雷帕科娃出場前亦受到不少外國運動員關注，部分甚至要求合照並稱讚其服飾。有日本網民在Twitter上詢問，雷帕科娃是否真的是運動員，因為她實在太漂亮，簡直就是公主。不少日本網民認為雷帕科娃宛若仙女般美麗，有人甚至自稱觀看早前時段的開幕禮已昏昏欲睡，是雷帕科娃令他重新提起精神。

責任編輯：李俊儀

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