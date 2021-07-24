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曾被稱為最佳子公司之一 巴郡出售旗下吸塵機品牌Kirby

股樓投資 14:11 2021/07/24

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近日，「股神」巴菲特的投資旗艦罕有地將持有35年的吸塵機Kirby品牌售予工業控股公司Right Lane Industries。

【阿里巴巴9988】螞蟻董事胡祖六稱公司基本面良好 距重啟上市不會太久  詳情請看[下一頁]

巴郡於1986年收購了Kirby母企Scott Fetzer，巴菲特曾表示Kirby為巴郡旗下最好的子公司之一，更將Kirby的母企Scott Fetzer喻為「皇冠上的寶石」。他認為雖然Kirby所生產的吸塵機價格昂貴，但性能卻超越其他機型。

【騰訊700】與吉電股份達成協議 騰訊雲將以雲計算技術協助其數字化轉型  詳情請看[下一頁]

在1986年至1996年間，Kriby的年度稅前利潤增近兩倍至5,900萬美元；而巴郡於Kirby獲得的淨利潤增長近3倍至4,000萬美元。1996年Kirby創造的利潤，超過了巴郡10項非保險業務中的9項，佔該集團當年營業利潤約5%。

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撰文 : 趙家盈

品牌 經濟 收購 巴菲特

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