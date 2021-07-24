【消費優惠】美國運通Explorer信用卡推優惠　低至7折積分換半島酒店住宿

▲ 美國運通推出一系列美國運通Explorer信用卡獨家優惠。

美國運通推出一系列美國運通Explorer信用卡獨家優惠，會員可透過本地餐飲、日常消費及購物簽賬賺取倍數美國運通積分；同時，所有合資格美國運通卡會員更可另享限時優惠，憑美國運通積分兌換香港半島酒店五星級體驗。

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• 由即日起至 8 月 15 日，美國運通Explorer信用卡會員憑卡於任何香港Apple Store零售店或官方商店消費，每HK$1合資格簽賬可賺取5美國運通積分，相等於HK$3 = 1飛行里數。

•即日起至 12 月 19 日，憑美國運通Explorer信用卡於由美國運通與肥美達人合作嚴選的19間熱門餐廳，可以低至7折優惠享用堂食或外賣自取自選食品菜單；同時，會員亦可憑相關合資格本地簽賬，每HK$1享有全年無上限及不設到期日的3倍美國運通積分。

• 美國運通Explorer信用卡會員可於Jebsen Fine Wines網上商店輸入客戶優惠編碼“EXPLORERYRO”，成功登記為會員後，除於網上商店全年可享 8折優惠，由即日起至8 月 31 日，會員更可享額外5%折扣優惠及低至7折獨家優惠購買指定香檳及有氣清酒。

• 此外，美國運通夥拍香港半島酒店推一系列全新獎賞，讓所有合資格美國運通卡會員可於即日起至7月31日期間專享限時優惠，以低至7折積分兌換一系列指定住宿、餐饗或水療體驗。

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責任編輯：蘇穎琪

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