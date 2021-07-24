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【騰訊音樂整改】網易雲音樂回應：將改善中國網路音樂版權授權環境　引導版權價格回歸理性　堅決不簽音樂獨家版權協議

股市 12:47 2021/07/24

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網易雲音樂：堅決不簽網絡音樂獨家版權協議　抵制哄抬版權價格

市監局責令騰訊 （00700） 及騰訊音樂（美：TME）解除網絡音樂獨家版權。網易 （09999） 旗下網易雲發公告稱，堅決支持國家市場監督管理總局處罰決定。網易雲音樂認為，國家市場監督管理總局依法責令涉案公司解除網路音樂獨家版權協議、停止高額預付金等版權費用支付方式、不得實施最惠國待遇條款等恢復市場競爭狀態的措施，將持續改善中國網路音樂版權授權環境，引導版權價格回歸理性，促進優秀音樂作品的廣泛傳播和用戶音樂消費體驗提升，推動產業接軌國際規則，提升音樂平台企業國際競爭力。

市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權，看【下一頁】

網易雲音樂又指，承諾將積極履行平台責任，依法合規經營，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議，抵制哄抬版權價格行為，全力維護網絡音樂市場公平競爭環境，促進行業持續健康發展，為廣大音樂愛好者提供更加優質的網絡音樂播放服務。

在音樂串流平台領域內，當前競爭最激烈要數為網易雲音樂與騰訊音樂之間的競爭。截至去年底，網易雲音樂在綫音樂服務月活躍用戶數（MAU）為1.81億名，月付費用戶數為1600萬名，每月每付費用戶收入（ARPPU）在2020年為8.4元（人民幣，下同）。至於騰訊音樂，去年第四季其在綫音樂MAU達到6.22億名，在線音樂付費用戶數達到5600萬，ARPPU為9.4元。

網易雲音樂於今年5月底向聯交所遞交上市申請。

相關文章：

【新股IPO】網易雲音樂上載招股文件　去年月活躍用戶增長23%至1.8億人

【新股IPO】網易雲音樂 vs 騰訊音樂 兩大音樂串流平台誰更勝一籌？

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

新經濟股 港股 網易－S（09999） 騰訊音樂（美：TME） 網易（美：NTES）

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