【騰訊音樂整改】網易雲音樂加快洽談非獨家版權合作　股價反彈7.8%

▲ 網易雲音樂正加緊洽談音樂版權合作 股價曾反彈近一成

市監局責令騰訊 （00700） 及騰訊音樂（美：TME）解除網絡音樂獨家版權。據內媒引述接近唱片公司人士指，網易 （09999） 旗下網易雲正加緊與眾多唱片公司洽談非獨家版權合作事宜，以盡快上線此前被下架的騰訊音樂獨家歌曲。

據報道指，杰威爾、相信音樂、摩登天空、華研音樂等版權方都已經和網易雲音樂的版權團隊溝通，涉及周杰倫、五月天、梁靜茹、SHE等多位藝人的作品。

網易股價今日股價反彈最多近一成，收市報140.6元，升7.2%，錄得成交額15.93億元。

網易雲音樂其後回應指，公司確實正在抓緊推進與多個版權方的合作洽談，歡迎有更多合作夥伴與其建立合作、恢復合作，公司願意以最大誠意進行版權採買合作，以提供給用戶更完整的音樂體驗。同時，公益亦將積極履行平台責任，促進行業持續健康發展。

市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權，看【下一頁】

網易雲早前發公告稱，堅決支持國家市場監督管理總局處罰決定。網易雲音樂認為，國家市場監督管理總局依法責令涉案公司解除網路音樂獨家版權協議、停止高額預付金等版權費用支付方式、不得實施最惠國待遇條款等恢復市場競爭狀態的措施，將持續改善中國網路音樂版權授權環境，引導版權價格回歸理性，促進優秀音樂作品的廣泛傳播和用戶音樂消費體驗提升，推動產業接軌國際規則，提升音樂平台企業國際競爭力。

網易雲音樂又指，承諾將積極履行平台責任，依法合規經營，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議，抵制哄抬版權價格行為，全力維護網絡音樂市場公平競爭環境，促進行業持續健康發展，為廣大音樂愛好者提供更加優質的網絡音樂播放服務。

在音樂串流平台領域內，當前競爭最激烈要數為網易雲音樂與騰訊音樂之間的競爭。截至去年底，網易雲音樂在綫音樂服務月活躍用戶數（MAU）為1.81億名，月付費用戶數為1600萬名，每月每付費用戶收入（ARPPU）在2020年為8.4元（人民幣，下同）。至於騰訊音樂，去年第四季其在綫音樂MAU達到6.22億名，在線音樂付費用戶數達到5600萬，ARPPU為9.4元。

網易雲音樂於今年5月底向聯交所遞交上市申請。

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編輯：袁諾曦