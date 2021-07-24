【東京奧運】大阪直美點亮主火炬 場館火炬手逐個睇（多圖）

東京奧運開幕禮周五（23日）告一段落，歷時4小時。早前日本當局保密的最後1棒火炬手揭曉，是外界預測大熱人選日本網球運動員大阪直美。大阪直美近期以精神健康為由，退出法網比賽，外界認為大阪直美點燃主火炬別具意義。

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現年23歲的大阪直美原定周六（24日）早上出戰東奧網球首圈賽事，但賽會突然宣布賽事推延1日，並未公布原因，外界推測大阪直美將在開幕禮當擔要角。場館傳遞尾聲時終於揭曉，大阪直美接過尾2棒聖火，踏上舞台樓梯走向富士山裝置。裝置徐徐打開後，她在「山頂」點亮主火炬，象征東京奧運正式開幕。

大阪直美早前以患上抑鬱症為由，宣布退出法國網球公開賽，更一度令出戰奧運成疑。大阪直美父親為海地裔美國人，母親為日本人，1997年日本大阪出生，原本擁有日本及美國雙重國籍。她2019年宣布放棄美籍，現時東京奧運位列女單2號種子，擁有主場之利為奪金大熱之一。

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外界認為，大阪直美混血背景及其勇於公開討論精神健康問題態度，令是次點燃主火炬身份更具意義。大阪直美其後於社交媒體Twitter上表示，點燃主火炬是她一生中最偉大的運動成就及榮譽。

場館傳遞另外5棒火炬手中，亦有外界預測日本知名運動員。場館內第一棒火炬手是曾3度奪得奧運金牌的柔道運動員野村忠宏，及曾11次獲得世界冠軍頭銜的自由摔角運動員吉田沙保里。2人其後交棒給3位日本棒球傳奇名將王貞治、長嶋茂雄及松井秀喜。另外，尾3棒火炬手是首位夏季及冬季殘奧皆獲金牌的日本運動員土田和歌子。

場館傳遞過程

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場館第3棒為醫生大橋禮樹及護士北川順子，兩人皆在抗疫方面有巨大貢獻。尾2棒是6名分別來自311大地震災區宮城縣、福島縣及岩手縣的小學生，日本當局一直希望藉東奧展示災區重建成效，安排6名小朋友交棒給大阪直美亦別具心思。

責任編輯：李俊儀