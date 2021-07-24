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【遊戲熱話】Pokemon GO推出5周年　去年營收比上架首年多23億

商業 15:05 2021/07/24

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擴增實境（AR）手機遊戲「Pokemon Go」推出至今已滿五年，但仍然能在手遊界維持高人氣。

擴增實境（AR）手機遊戲「Pokemon Go」推出至今已滿五年，但仍然能在手遊界維持高人氣。根據資料分析公司數據, Pokemon Go仍是日本玩家人數最多的手遊，其營收能力亦依然強勁。

【機迷熱話】手遊《戰車世界：閃擊戰》全球下載量超過1.7億次　推出更新版本及特殊裝備

Pokemon Go由美國遊戲開發商Niantic和日本遊戲大廠任天堂合作開發，該遊戲允許玩家以現實世界為平台，捕捉、戰鬥、訓練和交易虛擬精靈，來維持玩家的長期收集動力。《日經新聞網》報道引述資料分析公司Values統計，截至6月止，該款遊戲在日本擁有360萬名活躍玩家，雖然比剛推出時的1,100萬名玩家少，但實際上仍是日本玩家人數最多的手遊，因多數遊戲上架後首周就會流失7至8成的玩家。

除了擁有一班忠粉玩家外，該遊戲的吸金能力亦依然強勁。據Sensor Tower統計，在截至6月止的一年內，Pokemon Go全球玩家貢獻的營收為14億美元（約109億港元），比上架首年還多出3億美元（約23億港元），甚至高於日本遊戲大廠卡普空（Capcom）的全年總營收。

有分析認為，這款遊戲提供許多玩法，創造了GPS定位遊戲這個新遊戲類別，加上有持續為玩家提供更多更新遊戲內容，故成功吸引玩家持續使用。

【手機遊戲】全球10大「最吸金」手遊大洗牌　《二之國》推出僅兩周即登前3名

【熱話手遊】4月全球手遊收入排行　iOS VS Android玩家大不同

責任編輯：蘇穎琪

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