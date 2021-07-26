【騰訊700】市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權　騰訊音樂：將及時整改

▲ 市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權 騰訊：嚴格落實監管要求

中國監管機構對騰訊音樂（美： TME）實施處罰。市場監管總局表示，根據《反壟斷法》第四十八條、《經營者集中審查暫行規定》第五十七條規定，按照發展和規範並重的原則，依法作出行政處罰決定，責令騰訊 （00700） 及關聯公司採取30日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於競爭對手的條件等，恢復市場競爭狀態的措施。騰訊三年內每年向市場監管總局報告履行義務情況，市場監管總局將依法嚴格監督其執行情況。

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騰訊音樂周一美股盤，公司表示，誠懇接受決定並將及時整改以符合監管要求，將在決定發布之日起30天內實施整改計劃，終止獨家音樂版權許可安排。

市監局指，該案為《反壟斷法》實施以來對違法實施經營者集中採取必要措施恢復市場競爭狀態的第一起案件。

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騰訊表示，將認真遵守決定，嚴格落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場的良性競爭。騰訊將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內製定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

市監局指，正版音樂版權是網絡音樂播放平台運營的核心資產和關鍵性資源。 2016年騰訊和中國音樂集團在相關市場份額分別為30%和40%左右，騰訊通過與市場主要競爭對手合併，獲得較高的市場份額，集中後實體佔有的獨家曲庫資源超過80%，可能有能力促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求給予其優於競爭對手的交易條件，也可能有能力通過支付高額預付金等版權付費模式提高市場進入壁壘，對相關市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

於2016年，擁有酷狗音樂、酷我音樂的中國音樂集團與騰訊集團旗下數碼音樂業務進行合併，並於2017年，更名為騰訊音樂娛樂集團。騰訊音樂在2018年12月於美國紐交所上市。

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編輯：袁諾曦