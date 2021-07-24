【消費優惠】永安百貨買禮券為消費券增值   另接種疫苗可參加大抽獎 

▲ 永安百貨首先推出消費券加碼賞，讓消費券增值，其後更會推出「180萬元永安禮券大抽獎」，接種了兩劑新冠疫苗的市民有機會贏取禮券。

電子消費券快將陸續發放，各大零售商紛紛推獎賞優惠吸消費。永安百貨首先推出消費券加碼賞，讓消費券增值，其後更會推出「180萬元永安禮券大抽獎」，接種了兩劑新冠疫苗的市民有機會贏取高達$10,000永安禮券。

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由8月2日至11月7日，凡於每期領獎日之前年滿18歲及已在香港接種疫苗之香港居民凡於任何部門 ，或於永安網店累積購物每滿$200，憑當日永安百貨機印發票即可獲抽獎券乙張，投進抽獎券收集箱即可參加每週抽獎，有機會贏取豐富永安禮券，大獎包括$10,000永安禮券。

此外，而且由7月26日至8月15日，顧客凡購買每滿$1,000永安禮券，可額外獲贈$30永安禮券；購買每滿$2,000永安禮券，可額外獲贈$60永安禮券；購買每滿$3,000永安禮券，可額外獲贈$90永安禮券，如此類推。而且禮券的使用期限至2024年12月31日，消費者可以不用急於短期內消費。

除了以上優惠，永安百貨更特意送上一系列的購物優惠券，由8月2日至9月5日，凡成功登記領取政府電子消費券並成為Wing On Rewards會員可獲贈一套價值高達$1,500的購物優惠券，涵蓋廚房用品及餐具部、寢室用品部、電器部、童嬰世界、男女裝部、化妝品部等多個部門。而購物滿HK$300或以上的顧客亦同樣可獲上述購物優惠券一套。

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責任編輯：蘇穎琪

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