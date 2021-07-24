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銀聯夥國際航協空　為持卡人拓寬線上購票渠道 

商業 11:05 2021/07/24

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銀聯持卡人現可通過旅行社、受理銀聯產品的國際航空公司的手機應用等各個航空公司分銷渠道訂票。

銀聯國際宣佈與國際航空運輸協會(IATA)達成合作，將多款銀聯支付產品接入IATA金融網關(IATA)。銀聯持卡人現可通過旅行社、受理銀聯產品的國際航空公司的手機應用等各個航空公司分銷渠道訂票。

【社交媒體】疫下更多人用社交媒體　Twitter和Snapchat用戶量大增

IATA旗下有290多家航空公司成員，覆蓋全球82%的航線。目前，阿聯酋航空、新加坡航空、法國航空等近90家國際航空公司已支持銀聯卡。此次合作依托IFG在全球的影響力，有望將銀聯在線支付服務拓展至更多區域性航空公司，為中國大陸以外持卡人的本地剛需商旅提供便利。

IATA已將銀聯在線支付產品整合到IFG中。各家航空公司僅需調用銀聯相關API，即可在不同在線銷售渠道受理銀聯卡，無需對系統進行額外修改。雙方表示，將攜手努力支持航空公司在旅客出行的所有接觸點開通銀聯卡，未來還會推動更多航空公司票務中心和其他線下場景受理銀聯卡。

銀聯國際副總裁王立新表示，集團正不斷優化整個航空業的用卡體驗，為持卡人提供更安全、更便捷的在線訂票服務。IATA金融結算和分銷服務部高級副總裁Muhammad Albakri說，IFG為航空公司和旅遊公司提供了一個經濟有效的解決方案，可以優化他們的各個銷售支付流程。

【數碼轉型】數碼轉型成大勢　本地傳統行業引入科技助生產

責任編輯：蘇穎琪

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