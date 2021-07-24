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下半年半導體需求前景如何？英特爾和德州儀器看法大相徑庭

股市 02:45 2021/07/24

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英特爾周四上調全年預估，指芯片行業可能需要兩年時間才能趕上「爆炸式需求」。（法新社資料圖片）

兩家主要芯片制造商德州儀器（Texas Instruments）和英特爾（Intel），對下半年半導體需求前景看法大相徑庭，德州儀器周三發布的第三季度銷售預測基本持平，公司高管拒絕透露今年最後一個季度銷售情況，這暗示著產品訂單可能正在放緩。

相比之下，英特爾周四上調全年預估，其首席執行官Pat Gelsinger稱，芯片行業可能需要兩年時間才能趕上「爆炸式需求」，並預計大規模在家辦公安排帶動的個人電腦銷售熱潮，將延續至明年。

然而，分析人士認為，英特爾業績增長歸功剛結束的第二季度表現強勁，並表示2021年最後一個季度將表現疲軟。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan不相信英特爾有關個人電腦市場將持續增長至明年的預測。

Chan表示，不同意英特爾有關2022年個人電腦（總體潛在市場）將同比增長的觀點。「我們看到chromebook和遊戲台式機的庫存已在增加，我們相信，到21年第四季度初，筆記本電腦的供應也將趕上需求。」

Raymond James的分析師Chris Caso表示，英特爾的數據中心業務也可能面臨長期困境。英特爾預計本季度數據中心業務將實現增長，盡管其競爭對手AMD在市場上擁有更快的芯片。

「我們同意AMD的產能限制，可能會進一步影響近期的市場份額增長，但AMD獲得更多產能只是時間問題，AMD明年的產品周期將是一個催化劑，英特爾（Intel）推遲推出藍寶石Rapids（數據中心處理器芯片）也不會有幫助。」Caso在一份報告中寫道。

不過，英特爾上調預估，與其規模更大的競爭對手台積電的樂觀預估一致。台積電預計，受智能手機、高性能個人電腦和汽車需求強勁推動，當季銷售將強勁增長。

汽車行業高管還繼續暗示，半導體供應的縮減也將延續到明年。

目前，投資者可能需要等到下周才能看到更多的消息，AMD、高通、三星電子和SK海力士都將公布業績。

另方面, 花旗周五將英特爾目標價從60美元下調至57美元，維持中性評級。

【美股焦點】英特爾料第三季度毛利率下滑　股價盤後跌2%

 

美股 英特爾（Intel，美：INTC） 德州儀器（Texas Instruments，美：TXN） 汽車 晶片 台積電 智能手機 AMD 處理器 Intel

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