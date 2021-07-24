亞馬遜支付團隊招聘要員　即將開始接受加密貨幣？

▲ 亞馬遜支付團隊招聘一名重要人員，來開發亞馬遜的數字貨幣和區塊鏈戰略和產品路綫圖。（法新社資料圖片）

亞馬遜首次表現出對加密貨幣的興趣，並在其專注於支付的團隊中招聘一名重要人員。該職位於周四發布，尋找區塊鏈、中央銀行數字貨幣和加密貨幣領域經驗豐富的產品領導者，應「開發應該開發的功能」，並推動整體產品願景。

亞馬遜的支付團隊正尋找一位經驗豐富的產品負責人，來開發亞馬遜的數字貨幣和區塊鏈戰略和產品路綫圖。

在發給Insider網站的一封電子郵件中，亞馬遜發言人證實該職位的發布，以及亞馬遜最終接受客戶加密貨幣的雄心。

該發言人表示：「我們受到加密貨幣領域創新的啟發，正在探索亞馬遜上可能出現的情況。」

「我們相信未來將建立在能夠實現現代、快速和廉價支付的新技術之上，並希望盡快為亞馬遜的客戶帶來這樣的未來。」

據CoinTelegraph報道，這一最新招聘公告重申亞馬遜對數字貨幣的關注，因為該公司顯然一直在開發一項新服務，允許客戶使用數字貨幣購物。今年早些時候，亞馬遜發布一份工作空缺申請，以推出一款名為「數字和新興支付」的新數字支付產品，最初計劃在墨西哥推出該項目。

目前還不清楚亞馬遜是否在考慮推出自己的數字貨幣，作為其支付流程的一部分。

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編輯：李勝君



