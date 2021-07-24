歐央行據報未擬9月　就PEPP未來作決定

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路透社引述消息人士表示，歐洲央行(ECB)政策制定者預期不會在今年9月，就緊急抗疫買債計劃(PEPP)的未來做出決定，因疫情的路徑仍存在不確定性。
歐央行在周四的貨幣政策會議上，上調了逾十年來首次升息的門檻，惟沒決定何時結束1.85萬億歐元（約2.18萬億美元）緊急抗疫買債計劃(PEPP)，這對投資者來說可能是更加敏感的話題。
消息人士稱，在歐洲央行9月8至9日議息會議前，不太可能清楚變種病毒給歐元區經濟帶來何種影響，歐元區的疫情才剛剛開始再次加重，這意味着更有可能在10月，甚至12月才做出決定，因為秋季開學後呼吸道疾病往往會傳播得更快。
他們說，決策者尤其希望避免縮減PEPP數周後，面對可能與疫情相關的限制措施和市場壓力，不得不再次提高PEPP。歐央行發言人拒絕置評。
歐央行管理委員會委員兼比利時央行行長溫施(Pierre Wunsch)周五對路透社表示，「內容比時機更重要」；而另一位管委兼法國央行行長維勒魯瓦（Francois Villeroy de Galhau）則表示，政策制定者將在秋季討論債券購買的問題。
編輯：李勝君