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新加坡政府投資公司（GIC）計劃削減債券持倉

股市 00:22 2021/07/24

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新加坡政府投資公司（GIC）正計劃削減債券持倉，為明顯更低回報率的長期前景做準備。（法新社資料圖片）

在地緣政治不確定性和收益率上升之際，新加坡政府投資公司（GIC）正計劃削減債券持倉，為明顯更低回報率的長期前景做準備。

這家主權財富基金周五報告，在截至3月31日的20年中，年化實際回報率為4.3%，為2015年以來最佳。5年名義回報率升至8.8%，是2014年以來最高。該公司不公布一年回報率或資產購買。主權財富基金研究所估計，該公司管理大約4,530億美元資產。

GIC在年報中說，雖然全球市場反彈和新的利基將繼續提供短期增長，但這家投資者預測未來5到10年的回報率將會下降，因為通脹率、升高的收益率、高估值和疫情的長期影響可能侵蝕收益。

GIC可能不是唯一一家想要解決傳統60/40投資組合業績不佳的機構投資者，但它是最大的之一。其領導人一再警告說，債券曾經具有的回報和安全性都在被侵蝕，反過來將損害總回報。

「總的說來，它們（預期回報）遠遜於過去20年的水平。」首席投資官Jeffrey Jaensubhakij接受採訪時表示。

過去一年，GIC將債券和現金持有比例從50%降至45%左右，考慮到固定收益資產的收益率上升和價格下跌，他們計劃進一步減持。Jaensubhakij表示，公司認識到債券和現金代表「定然低回報」（Surely low returns），而不是其他資產的可能低回報。

他表示，正尋求將一些資產配置，進一步撤離這些資產，並說一些風險較高的替代品價格也較高。

首席執行官林昭傑表示，債券市場對所有投資者構成一個普遍問題，反映了GIC幾年來觸及的一個長期低回報主題。

林昭傑謂：「這是一個非常具有挑戰性的事，但我們會盡力在其他資產類別中，找到提高整體投資組合回報的機會。」

【美國通脹解讀】景順：相信債券投資者眼光　認為高通脹不會長久

【互聯網監管】新加坡GIC：中國收緊監管令科網行業更具持續性　不改看好

【大行看法】瑞士百達資管：亞洲增長前景改善　料股債市場未來5年跑贏全球

編輯：李勝君

 

 

美股 疫情 減持 基金 債券 新加坡政府投資公司（GIC） 新加坡 地緣政治 通脹 美元

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