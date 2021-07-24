【騰訊700】騰訊入主瑞典遊戲商Stunlock 成為最大股東

積極在海外擴張遊戲版圖的騰訊 (00700)繼日前收購英國遊戲商Sumo後，再傳出手投資歐洲遊戲項目。開發《戰鬥儀式》系列的瑞典遊戲商Stunlock Studios宣布，騰訊已收購其大多數股份，成為公司最大股東。Stunlock又指騰訊入主後，,遊戲開發上會保持獨立性，並獲得來自騰訊的戰略支援。市場相信Stunlock從騰訊引資，有助加快開發另一作品《V Rising》的進度。

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Stunlock於2010年成立，主要作品包括《戰鬥儀式》、《血族英雄》、《死亡島：傳染病》等。騰訊早於2016年便和Stunlock開展合作關係，雙方在內地合作推出《戰鬥儀式》。前年騰訊亦斥資400萬美元，換取對方31%股權。今次並非騰訊首次瑞典，早於2019年，公司亦收購了當地另一遊戲商，《全境封鎖》系列開發商Sharkmob。

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