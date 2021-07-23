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【阿里巴巴9988】螞蟻董事胡祖六稱公司基本面良好 距重啟上市不會太久

股樓投資 23:01 2021/07/23

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外電報道，早前煞停上市的阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團董事之一，春華資本董事長胡祖六表示，螞蟻「不會太久」就能重啟去年被中國政府喊停的上市計劃，但強調集團不急於恢復上市，這方面也沒有時間表。雖憧憬螞蟻未來可重啟上市，阿里股價未受提振，周五收報205.2元，下跌1.1%。

【電子消費券】首筆消費券下月初派發 15隻高息受惠股最少派4厘息  詳情請看【下一頁

對於市場有分析估計，螞蟻經整改後的市值將減少三分之二，胡祖六指，集團基本面仍然完好無損，現時「技術仍在、創新仍在、對技術驅動的金融服務的需求仍在」，認為「螞蟻仍是中國最賺錢、最大、最創新的金融科技公司」。他表示，螞蟻有充足的資本支持業務，但他相信公司為上市做好了非常充分的準備，指螞蟻集團治理、透明度、財務會計報告等都到位，現在幾乎就像一個公眾公司。

【騰訊700】與吉電股份達成協議 騰訊雲將以雲計算技術協助其數字化轉型    詳情請看【下一頁

胡祖六表示，對於內地科技行業及潛在的創新，長遠抱樂觀看法。近期內地大幅收緊對於互聯網相關企業的監管，胡祖六相信這將使行業發展會更具競爭力，競爭環境更公平，規模較小或初創公司也有更多公平的機會達至成功，最終消費者將會受惠。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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